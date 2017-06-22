Yeni Nokia 3310 Dayanıklılık Testi

Tüm amiral gemilerinin sayısız dayanıklılık testlerini gördük ve şimdi de Nokia 3310 (2017) özellikli telefonun dayanıklılık test videosu yayınlandı. Ancak, sonuç hayal kırıklığı yaratıyor.

Testi yapan kişi işkenceye başlamadan önce test birimi günlük kullanımdan dolayı şimdiden çizilmeye başlamıştı ve bu nedenle harikalar beklenmiyordu. Ama yine de, sağlamlığı ile gönüllere taht kurmuş Nokia 3310’un manevi halefi olduğu göz önüne alındığında, test etmeye değdi.

Yeni 3310’un çizilme testi için Mohs ölçeğinde 5. seviye olan bir cep bıçağı kullanıldı. Geri kalanı aşağıdaki videoda görebilirsiniz.