İnternetsiz WhatsApp Nasıl Kullanılır?

Popüler anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp, bildiğiniz gibi internet üzerinden mesaj gönderim imkanı sağlıyor. Son güncelleme ile Wi-Fi veya Hücresel Veri bağlantısının olmadığı zamanda WhatsApp’tan gönderilen mesajlar, aktif internet bağlantısı olana kadar uygulamada kalıyor, daha sonra kullanıcıya gönderiliyor. Ancak bugün gelen bilgilere göre; internetsiz WhatsApp kullanabilmek mümkün.

İnternetsiz WhatsApp kullanabilmek için bir takım ayarlar yapmak gerekiyor. Ancak internetsiz WhatsApp şimdilik sadece Android cihazlarda çalışıyor. iOS’te ise ayarlar bölümünün kısıtlı olmasından dolayı proxy ve port değişimi yapılamadığını belirtelim.

İnternetsiz WhatsApp kullanma

1. Adım: Android cihazınızdan Ayarlar>Bağlantılar>Mobil Ağlar bölümüne girin.

2. Adım: Mobil Ağlar bölümünden ise Erişim Noktası Adları seçeneğine tıklayın.

3. Adım: Erişim Noktası Adları ekranında sağ üst bölümde yer alan “ekle” seçeneğine tıklayın.

4. Adım: Açılan ekranı aşağıdaki bilgilere göre doldurun.

İsim: WhatsApp

APN: internet

Proxy: 127.0.0.01

Bağlantı noktası: 8080

5. Adım: Bu işlemleri yaptıktan sonra profili kaydedin ve Erişim Noktası Adları bölümünden WhatsApp’ı seçin.