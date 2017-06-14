WhatsApp Web nasıl kullanılır sorusunun cevabını bu rehberimizde adım adım anlatıyoruz. İşte WhatsApp Web kullanmanın en kolay yolu.

WhatsApp Web kullanmak bir çok kullanıcının hayatını kolaylaştırıyor. WhatsApp konuşmalarınızı bilgisayar üzerinden yapmanızı sağlayan WhatsApp Web uygulamasının nasıl kullanıldığını bu rehberimizde anlatıyoruz. WhatsApp Web kullanmanın artıları/eksileri ve WhatsApp Web’i kullanmanın püf noktaları bu rehberimizde.

WhatsApp Web nasıl kullanılır rehberimize geçmeden önce; bilgisayarınızın ve telefonunuzun aktif olarak internet bağlantısına sahip olduğundan emin olun. WhatsApp Web’i eğer şahsi bilgisayarınızda kullanmıyorsanız, işiniz bittikten sonra mutlaka çıkış yapın. WhatsApp Web’in iPhone, Android ve Windows Mobile işletim sistemine sahip telefonlar ile çalıştığını ve tüm internet tarayıcılarını artık desteklediğini belirtelim.

WhatsApp Web’i kullanabilmek aşağıdaki yolları izlemeniz yeterli olacaktır.

1.Adım: Buradan WhatsApp Web’in ana sayfasını açın.

2.Adım: Daha sonra telefonunuzdan WhatsApp uygulamasını açın.

3.Adım: WhatsApp uygulamasından Ayarlar menüsünü açın. Bu menüden WhatsApp Web/Masaüstü seçeneğine tıklayın. Açılan ekranda sizden bir QR kod tarama isteğinde bulunulacak.

4.Adım: Bilgisayarda açık olan WhatsApp Web ekranına geri dönün ve telefondan PC ekranındaki QR kodu okutun.

Yukarıdaki işlemleri tamamladıktan sonra WhatsApp Web’i kullanabilirsiniz. Ancak yazının başında da belirttiğimiz gibi eğer şahsi bilgisayarınızda WhatsApp Web kullanmayacaksanız; WhatsApp Web anasayfasında yer alan “Oturumu Açık Tut” seçeneğindeki tiki kaldırmayı unutmayın.