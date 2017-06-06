Google Chrome’a Yeni Özellikler Eklendi

Google Chrome 59 sürümü ile yeni özelliklere sahip oldu. Chrome, yeni güncellemesi ile artık daha hızlı bir internet deneyimi sunuyor.

Google, sevilen internet tarayıcısı Chrome’u dün güncelledi. Chrome sürüm 59 ile Google Chrome’a bir takım yeni özellikler eklendi. Bu özellikler arasında macOS kullanıcılarının çok hoşuna gidecek bir yenilik yer alıyor. Chrome 59 ile artık site bildirimleri uygulama içerisinde değil native olarak gösteriliyor.

Sitelerin göndermiş olduğu bildirimler artık bildirim merkezinde listelenecek. Chrome 59 ile ayrıca ayarlar bölümü de değişti. Chrome’un ayarlar bölümü materyal tasarım anlayışı ile baştan yaratılıyor. Bu sürüm aynı zamanda animasyonlu PNG’ler için yerel destek ekleniyor. Yeni APNG’ler GIF’lere benzer bir yapıda ve 8 bit şeffaflık desteği ile 24 bit görüntüler sunuyor.

Google Chrome’u Ayarlar>Chrome Hakkında bölümünden güncelleyebilirsiniz.