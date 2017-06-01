YouTube, Android Kullanıcıları İçin Yeni Arayüzünü Yayınladı

Youtube, Android uygulaması için uzun süredir test ettiği yeni kullanıcı arayüzünü yayınladığı güncelleme ile aktif hale getirdi. İşte Youtube arayüzünde yapılan değişiklikler!

YouTube, uzun zamandır iOS platformunda kullanmış olduğu yeni tasarımı Android platformuna da taşıdı. Bu yeni tasarım ile birlikte YouTube’un Android uygulaması baştan aşağıya değişiyor. İsterseniz gelin YouTube’un yeni tasarımına bir göz atalım.

Ana Sayfa, Trendler, Abonelikler ve Kitaplık bölümü artık YouTube’un alt bölümünde konumlandırılıyor. Uygulamanın sağ üst kısmında yer alan profil fotoğrafına basarak, uygulama içi ayarlara ulaşabiliyorsunuz. Uygulamanın üst bölümünde ise abone olduğunuz kanallar yer alıyor.

Abone olduğunuz kanallar, son video yükleme sırasına göre otomatik olarak sıralanıyor. Yeni arayüzün bir önceki hamburger menülü arayüzden daha kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz.

YouTube uygulamasını Google Play Store’dan güncelleyerek, yeni tasarımı kullanmaya başlayabilirsiniz.