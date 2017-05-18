Facebook’a Rekor Ceza

Avrupa Birliği Komisyonu, Facebook şirketine WhatsApp’ın satın alınması sürecinde sağladığı bilgilerin yanlış, hatalı ve yanıltıcı olduğu gerekçesiyle para cezası verdiğini açıkladı. Facebook, WhatsApp uygulamasını 2014 yılında yaklaşık 22 milyar dolara satın almıştı.

Şirket, WhatsApp’ı satın aldığında Avrupa Birliği düzenleyici kurumuna kişisel verileri toplamayacağı, iki şirket arasında paylaşmayacağı ve kullanıcı hesaplarını birleştirmeyeceği yönünde sözlerde bulunmuştu. Ancak, WhatsApp ağustos ayında gerçekleştirdiği politika değişikliğiyle telefon numaraları, profil isimleri gibi çeşitli kullanıcı verilerini ana firma Facebook’la paylaşmaya başladı.

Avrupa Birliği Komisyonu, geçen aylarda Facebook’a 2014 yılındaki birleşme değerlendirmesi sürecindeki ilk açıklamalarının tersi yönde hareket ettiği ve Avrupa Birliği düzenlemelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle resmi bir suçlama yöneltmişti. Facebook’un Avrupa Birliği Komisyonu’na verdiği yanıtların ve yaptığı açıklamaların yeterli görülmemesiyle şirkete 110 milyon euro para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Avrupa’da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek Avrupa Birliği Komisyonu yetkileri arasında. Avrupa Birliği Komisyonu, bu incelemelerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.