Instagram Yine Özellik Kopyaladı

Facebook’un bünyesinde yer alan Instagram, önce Vine’ı bitirmek için video paylaşma özelliği ile güncellenmişti. Daha sonraki süreçte Periscope’a rakip olmak için canlı yayın ve en büyük rakibi Snapchat’e rakip olmak için ise Hikayeler özelliğini kopyalayan Instagram’dan yeni bir hamle daha geldi.

Instagram son hamlesi ile Snapchat’i bitirmeye kararlı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Snapchat’e OTA üzerinden sunulan güncelleme ile yüz filtreleri eklendi. Instagram’ın yeni özelliği ile aynı Snapchat’te olduğu gibi Hikaye paylaşmadan önce yüzünüze farklı filtreleri uygulayabileceksiniz.

Filtre eklemenin yanında ayrıca Hikaye’lerin üzerine yazı da yazabilecek ve videoları geri sarma özelliği ile paylaşabileceksiniz. Şimdilik iOS cihazları için sunulan bu yeniliğin ilerleyen günlerde Android platformuna da gelmesi bekleniyor.