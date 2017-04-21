WhatsApp, Yepyeni Özellikler İle Güncellendi

Snapchat benzeri durum güncelleme özelliğini devreye sokan ancak gelen olumsuz tepkiler üzerine eski durum güncellemesini tekrar kullanıma sunan WhatsApp, şimdi de iOS platformu için bir takım yeni özelliklere sahip oldu.

Bildiğiniz gibi Apple, iOS 10 ile sesli asistan Siri’nin API’larını geliştiricilere açmıştı. WhatsApp, yeni güncellemesi ile son gelen mesajları Siri’ye okutma imkanı sunuyor. Bunun için “Hey Siri WhatsApp bildirimlerini oku” demeniz yeterli olacaktır. Ancak bu özelliği kullanabilmek için iOS 10.3 ve üzeri bir sürüm kullanıyor olmanız gerekiyor.

WhatsApp 2.17.20 ile gelen yenilikler

Artık Siri’den en son mesajlarınızı okumasını isteyebilirsiniz.

Aramalar sekmesinde, Kişi Bilgileri ve Grup Bilgileri ekranlarında görsel düzenlemeler .

Güncellemelerim ekranında, birden fazla durumu bir kerede seçip yönlendirebilir veya silebilirsiniz.

135 MB büyüklüğündeki WhatsApp 2.17.20 güncellemesini App Store’dan yükleyebilirsiniz.