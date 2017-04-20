Google Play Store’a Yeni Özellik Geldi

Google’ın mobil işletim sistemi Android’in uygulama marketi olan Google Play, uzun bir süredir merakla beklenen özelliğine kavuştu. Google Play Store’un tasarımında yapılan iyileştirmeler sonucu kullanıma sunulan yeni özellik sayesinde Android kullanıcılarının hayatı kolaylaşacak.

Android cihazınızda yüklü olan uygulamaları artık Google Play Store’da alfabetik sıraya, boyutuna, son güncelleme durumuna ve son kullanılmaya göre sıralayabileceksiniz.

Ayrıca yeni eklenen Updates yani güncelleme bölümü sayesinde Android cihazınızda kurulu olan uygulamaların güncellemelerini tek bir yerde görüntüleyebileceksiniz.

Google Play Store’un bu özelliği henüz bazı kişilere sunulmuş durumda. Yeni özellikleri kullanabilmek için aşağıdaki linkte yer alan APK dosyasını indirip, Google Play Store’un en güncel sürümünü cihazınıza yükleyebilirsiniz.