Bülent Kayabaş Hayatını Kaybetti

Bülent Kayabaş bir süredir akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1945 yılında doğan sinema ve tiyatro sanatçısı Bülent Kayabaş, 1961’de Eskişehir Belediye Tiyatrosu’nda profesyonel oldu. Kayabaş, birçok tiyatro oyununda oynadı. TV dizileri ve sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, uzun süre ara verdiği tiyatro sahnelerinde son zamanlarda yeniden yer almaya başlamıştı.

Bülent Kayabaş Pardon, Filler ve Çimen, Talih Kuşu, Görgüsüzler, Devlet Kuşu, Zübük, Hırçın Kız, Şaşkın Damat, Acele Koca Aranıyor, Yüz Liraya Evlenilmez, Yaz Bekârı, Güllü Geliyor Güllü gibi unutulmaz filmlerde oynadı.

1981 “Avni Dilligil En İyi Oyuncu Ödülü” sahibi olan usta sanatçı ayrıca tiyatro alanında birçok ödüle de lâyık görüldü.

BÜLENT KAYABAŞ KİMDİR?

Bülent Kayabaş, 25 Ağustos 1945 tarihinde Eskişehir’de doğdu. Tam adı Osman Bülent Kayabaş’dır. 1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu’nda profesyonel olarak tiyatro oyuncusu oldu. Birçok tiyatro oyununda oynadı, televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de rol aldı. Seslendirmeler yaptı. Winnie The Pooh’yu 14 yıl seslendirdi.

2000 yılında yapımcılığını ve yönetmenliğini Derviş Zaim’in üstlendiği “Filler ve Çimen” filminde Ali Sürmeli, Sanem Çelik,Bülent Kayabaş, Haluk Bilginer, Uğur Polatberaber oynamışlardır.

Bülent Kayabaş, 2010yılında Haldun Dormen’in,Cevat Fehmi Başkut’un ‘Buzlar Çözülmeden’ adlı romanından müzikal bir tarzda oyunlaştırdığı ‘Bir Kış Masalı’ adlı oyununda oynadı.

Bülent Kayabaş, 1981 yılında Nur Sürer ile evlendi. Kısa sürede boşandı. 2007yılında 15 yıllık arkadaşı Selma Kepekli ile Turgutreis’te evlendi.