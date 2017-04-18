Instagram’a Yeni Özellik Geldi!

Instagram, almış olduğu güncelleme ile yeni özelliklere sahip oldu. İşte Instagram'a gelen son yenilik!

Facebook’un bünyesinde yer alan Instagram, her geçen gün yeni özelliklere sahip olmaya devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda Instagram’a “Kaydetme” özelliği gelmişti. Intagram’daki gönderileri kaydet diyerek sadece sizin görebileceğiniz “Kaydedilenler” bölümüne ekleyebiliyordunuz. Instagram bu özelliği şimdi daha da geliştiriyor.

İstediğiniz bir gönderiyi koleksiyona eklemek için gönderinin altındaki yer işareti simgesine dokunup basılı tutmanız yeterli olacaktır. Bir gönderiyi kaydettiğinizde yeni bir koleksiyon oluşturabilirsiniz. Ayrıca bu koleksiyona bir ad verebilir veya önceden oluşturduğunuz bir koleksiyona ekleyebilirsiniz.

Mevcut kaydedilen gönderilerinizden de bir koleksiyon oluşturabilirsiniz. Sağ üst köşedeki artı simgesine dokunun, koleksiyonunuza bir ad verin ve eklemek istediğiniz kaydedilen gönderileri seçin.

Koleksiyonlarınızı, profilinizdeki kaydedilen gönderiler sekmesinde bulabilirsiniz. Tüm kaydedilen gönderiler gibi koleksiyonlarınız da gizlidir ve yalnızca siz görebilirsiniz.

Aktarılan son verilere göre Aralık ayında gönderileri kaydetme özelliği Instagram kullanıcılarının %46’sı tarafından kullanılmış. Instagram’ın bu yeni özelliğini kullanmak için App Store veya Google Play Store’dan uygulamayı güncellemeniz yeterli olacak.