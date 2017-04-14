NASA Satürn’ün Uydusunda Su Buldu

NASA bügün Cassini uzay gemisi ile elde edilen verileri açıklamak için düzenlediği basın toplantısında Satürn’ün uydusu Enceladus’ta yaşamı destekleyebilecek deliller bulunduğunu açıkladı. Toplantıda Dünya dışında canlı hayatının bulunabileceği en olası yerlerin, Jüpiter’in uydusu Europa ve Satürn’ün uydusu Enceladus olduğuna dair yeni kanıtları olduğu belirtildi.

Uydular üzerinde elde edilen son bulguları bugün bir canlı yayınla duyuran NASA, özellikle Enceladus uydusu, Bizim bildiğimiz anlamıyla canlı hayatının neredeyse tüm gereksinimlerine sahip. açıklamasında bulundu. Kullanılan dev spektrometre sayesinde Cassini uzay gemisinin tespit ettiği hidrojen moleküllerinin, Enceladus’un buzul yüzeyinden yükseldiği belirtildi. Bu bilgilere göre, Satürn’ün en büyük altıncı uydusu olan Enceladus’ta, buz örtüsünün altında okyanus bulunuyor. NASA 2020’de Europa Clipper görevini hayata geçirmeye amaçlıyor. Bu görev ile gezegen daha yakından incelenecek ve dünya dışı yaşama dair kesin kanıtlar aranacak.