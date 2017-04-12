Samsung, Android 7.1’in testlerine başladı

Samsung’un çiçeği burnunda amiral gemisi Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelleri kutusundan Android 7.0 Nougat sürümü ile çıkıyordu. Google’ın güncel Android sürümü 7.1 Nougat olmasına rağmen yeni telefonların bir önceki sürümü kullanıyor olması biraz hayal kırıklığı yaratmıştı.

Ancak aktarılan son bilgilere göre Samsung, Android 7.1 Nougat için kolları sıvamış durumda. Sızıntılara göre; Samsung Health ve Samsung Game Tuner’ın en son güncellemeleri, Android 7.0 yerine Android 7.1’i baz alarak geliştiriliyor. Bu da Samsung’un Android 7.1 üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. Peki, Android 7.1 güncellemesini ilk etapta hangi Galaxy cihazları alacak?

Tahminlerimize göre; Android 7.1 güncellemesini ilk etapta Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelleri alacak. Daha sonra Galaxy S7 ve S7 edge modelleri için güncelleme hazırlanacak. Eğer Samsung, yenilenmiş Note7 modelini duyurursa; bu cihazın da kutusundan Android 7.1 ile çıkması bekleniyor.