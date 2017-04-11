YouTube Yıldızı PewDiePie Twitch’e Mi Geçiyor?

En popüler YouTuber olan PewDiePie ile YouTube’un arası açılıyor. YouTube ile sorunlar yaşayan ünlü YouTuber, Twitch’te yeni bir programa başlayarak kafaları karıştırdı.

YouTube’un en büyük yıldızı olarak görülen PewDiePie, YouTube’tan ayrılıyor mu? Bildiğiniz gibi paylaştığı bazı tartışmalı videolardan dolayı ünlü YouTuber ile YouTube’un arası açılmıştı. Önce premium reklamları kesilen ünlü YouTuber daha sonra da YouTube Red’de yaptığı programını kaybetti. Tüm bunların üstüne PewDiePie Twitch yayını yapmaya başlayınca ayrılık söylentileri çıkmaya başladı.

YouTube’un en popüler ismi, Twitch’te Best Club adını verdiği yeni bir program yapmaya başladı. Ünlü YouTuber, önümüzdeki dönemde de buradan yayın yapmaya devam edecek. Gerçek adı Felix Kjellberg olan ünlü YouTuber, Twitch yayını sonrası çıkan söylentileri cevapsız bırakmadı. YouTube’u savunan Kjellberg, Twitch’te yayın yapsa da YouTube’u terk etmediğini ve buradan video paylaşmaya devam edeceğini açıkladı. Sonuçta Twitch ne kadar popüler olursa olsun YouTube ile aynı seviyede değil.