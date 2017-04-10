OnePlus 5, 8 GB RAM İle Geliyor?

Çinli telefon üreticisi OnePlus'ın, bir sonraki OnePlus 5 modelinin özellikleri belli oldu. OnePlus 5 çok güçlü bir donanım ile geliyor!

Çin’de 4 sayısı kötü şans olarak kabul ediliyor. Bu yüzden amiral gemisi katili olarak bilinen Çinli OnePlus’ın da OnePlus 3T’den direkt olarak OnePlus 5’e geçmesi bekleniyor. Çin’deki bir rapora göre OnePlus 5, firmanın unvanına yakışır teknik özelliklere sahip olacak.

OnePlus 5 özellikleri nasıl olacak?

Söylentilere göre OnePlus 5 modelinde Snapdragon 835 yonga seti, Adreno 540 grafik birimi ve 8 GB RAM yer alacak. Ayrıca ekranın 1080P’den sonunda 2K çözünürlüğe yükseltilmesi bekleniyor. Modern akıma ayak uydurması beklenen OnePlus 5’in çift kamera kurulumu ile geleceği de iddialar arasında yer alıyor.

500 dolar seviyesinde bir satış etiketine sahip olması beklenen OnePlus 5’in 8 GB RAM ile neler sunacağını kestirmek güç. Bakalım bir zamanların amiral gemisi modellerini sollayan OnePlus, OnePlus 5 modeli ile muhteşem bir geri dönüş yapacak mı?