Samsung, Galaxy S8 Lansmanı Öncesi Rekor Kırdı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, üç yıldan fazla bir süredir yaptığı en yüksek kârını açıkladı. Şirket, yılın ilk üç ayı olan Ocak-Mart döneminde son yılların en yüksek kârını elde etti.

Samsung, Ocak-Mart döneminde 8,8 milyar doların altında bir işletme karı öngörüyor ve bu da dört yılın en iyi çeyreği olacaktır. Bu kâr oranına göre mobil detay bölümünün ne kadar kâr elde ettiğini anlamamız için bir iki hafta içinde Samsung’un birinci çeyrek 2017 performansını kategorilere göre detaylı olarak açıklamasını beklemek zorundayız.

Samsung’un tahmin ettiği aralık 9,8 ila 10 trilyon Kore won’u satış geliri (8,8 milyar dolar). İşletme kârı ise 49 – 51 trilyon won (44.9 milyar $).