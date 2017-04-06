Samsung, Galaxy S9 Çalışmalarına Şimdiden Başladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemisi modeli için şimdiden kolları sıvadı. Henüz 29 Mart’ta tanıtılan Galaxy S8 ve S8 Plus ön siparişe bile çıkmamışken, Samsung şimdiden Galaxy S9 üzerinde çalışmaya başlamış.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir raporda, Samsung’un S9 üzerinde bir süredir çalıştığı ortaya çıktı. Normalde S serisinin yeni telefonu için Ekim ayı gibi çalışmalara başlayan Samsung, takvimini 6 ay kadar geri kaydırmış görünüyor. Bu durumun temel nedeni olarak Samsung’un test süresine daha fazla vakit ayırmak istemesi sebep gösterildi.

Malumunuz, Samsung Galaxy Note 7’de yaşanan sürecin aynısını bir daha yaşamak istemiyor. Kaldı ki Note 7 fiyaskosunun temel nedeni de bazı test süreçlerinin çok uzun süreceği gerekçesiyle es geçilmesiydi. Bu durum bizzat Samsung tarafından doğrulanmıştı. Aynı hataları yeni amiral gemisi modellerinde de tekrarlamak istemeyen Güney Koreli firma, takvimi 6 ay kaydırarak benzer sorunları da bertaraf etmek istiyor.

Öte yandan Galaxy S9 ile ilgili ortaya çıkan söylentilere göre, cihaz S8 ile aynı tasarıma sahip olacakmış. Zira Samsung’un şu an gerçekleştirdiği çalışmalar S8 kasası üzerinde şekillendirilmiş durumdaymış.

Tabi ki şu an Galaxy S9 hakkında konuşmak için daha çok erken. O yüzden şimdilik bu söylentiler çok da kulak asmamak gerekiyor.