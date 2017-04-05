Samsung, Katlanabilir Telefon İçin Tarih Verdi

Geçtiğimiz dönemde ortaya atılan Samsung'un katlanabilir telefon üreteceği dedikodularına firmadan bir yanıt geldi. Görünüşe göre katlanabilir telefonları biraz daha bekleyeceğiz.

Bu yıl katlanabilir bir Samsung akıllı telefon görme umutları bugün öldürüldü. Samsung Display Ana Mühendisi Kim Tae-woong, çerçevesiz ekranlı telefonların iyi sattığını ve sadece 2019’a kadar ticari lansmana hazır olacak bir teknoloji için acele etmeye hiç gerek olmadığını söyledi. Şimdiye kadar iddia edilen söylentiler Galaxy’nin X’in, Eylül ayında düzenlenecek olan IFA’da başlayabileceği yönündeydi.

Koreli analistler, Samsung için çerçevesiz ekranların karlı olduğunu ve şirketin hazır olmayan ürünlere acele etmeye ihtiyacı olmadığını doğruladı. Chung Won-seok’a göre Samsung Display, kenarlardaki OLED ekranlarından % 20 işletme karı elde etti.

Kim ayrıca, Kore medyasına katlanabilir telefonun tamamen hazır olmadığını ve iyileştirilmesi gereken bazı teknik zorlukların bulunduğunu söyledi. İki yıl içinde ilk katlanabilir Samsung akıllı telefonu görebiliriz, ancak yalnızca bir kez bükülür. Çok katlanabilir (iki taraflı) bir telefonun kullanıma girmeden önce daha fazla zamana ihtiyacı olacaktır