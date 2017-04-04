LG G6’nın Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Minimalist tasarımı, 18:9 görüntü oranı ve dayanıklı gövdesiyle 31 farklı ödül alarak tasarımını ve şıklığını kanıtlayan ve Astro Black, Ice Platinum ve Mystic White olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak olan LG G6 19 Nisan 2017 tarihinden itibaren Türkiye’de kullanıcısıyla buluşacak. Ülkemizdeki fiyat etiketi ise 3699 TL olacak.

12-18 Nisan tarihleri arasında ön siparişe açılacağı belirtilen LG G6’nın ön siparişle satın alan kullanıcılara bir de hediyesi var. Telefonu ön satış kampanyası dahilinde telekom operatör satış kanallarından alan kullanıcılara, telefonla beraber LG Minibeam (PH 150) projektör hediye edilecek.

LG G6 Özellikleri ise şöyledir

163 gram ağırlığa ve 148.9 x 71.9 x 7.9 mm boyutlarında olan LG G6, 2880 x 1440 piksel çözünürlükte 5,7 inç ekran (564 ppi), Qualcomm Snapdragon 821 işlemci, 4 GB RAM, 32/64 GB dahili bellek (microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilir), 13 MP sensörlerden oluşan çift arka ve 5 MP geniş açılı ön kamera ve 3300 mAh kapasiteli bir pile sahip. Suya ve toza dayanıklı IP68 sertifikası olan cihaz Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj teknolojisini destekliyor ve ürünün üzerinde parmak izi sensörü bulunuyor.

LG G6’nın tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı 3 bin 699 TL olacak ve 19 Nisan itibariyle avantajlı tarife seçenekleri ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.