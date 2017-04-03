Android Nougat 7.1.2 Güncellemesi Yayınlandı

Android Nougat 7.1.2 Güncellemesi Yayınlandı

Bir süredir beta aşamasında bulunan Android Nougat 7.1.2 güncellemesi sonunda yayınlandı.

Tarafından
Burak Durmaz
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Android 7.1.2 güncellemesinin ikinci beta sürümünden birkaç hafta sonra nihai sürümü piyasaya çıktı. Raporlara göre, güncelleme şu an için Nexus Player ve Pixel C’yi destekliyor ancak, diğer cihazlar için de yakında yayınlanacak.

Android 7.1.2 güncellemesi çok fazla büyük bir güncelleme değil ve hepsi kullanıcılara hata düzeltmelerinin yanı sıra, küçük geliştirmeler sunuyor ve büyük yeni özellikler içermiyor. Ayrıca Motorola Nexus 6 ve HTC Nexus 9 modellerinin bu güncellemeyi almayacağını unutmayalım.

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