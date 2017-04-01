Periscope ‘Scope’ Adıyla Türkiye’de Yeniden Kullanıma Açıldı

Dün akşam saatlerinde Türkiye’de faaliyetlerini durdurma kararı alan Periscope, ismini Scope olarak değiştirip yeniden kullanıma sunuldu.

MARKA HAKKINA TECAVÜZ NEDENİYLE DAVA AÇILMIŞTI

Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri LTD.ŞTİ tarafından marka hakkına tecavüz nedeni ile açılan davada mahkeme Periskop İletişim’i haklı bulmuş ve resmi açıklama ile Periscope’un tüm reklam ve tanıtım çalışmalarının durdurulduğu duyurulmuştu.

TÜRKİYE’DEKİ KULLANICILARA ÖZEL OLARAK İSMİNİ SCOPE OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Bu duyurunun hemen ardından Periscope uygulamasına ait web sitesi, Twitter profili ve mobil uygulamaları Türkiye’den erişime engellenmiş, Periscope da bu sebeple ülkemizdeki faaliyetlerine son vermişti. Fakat bu durum kısa sürdü. İsim benzerliği sebebi ile sorun yaşayan Periscope, sadece Türkiye’deki kullanıcılarına özel olarak isim değişikliğine gitti. Periscope, ülkemizde artık Scope adıyla hizmet verecek.

IOS’A KISA BİR SÜRE SONRA GELECEK

Şayet yeniden Periscope kullanmak istiyorsanız Google Play’de “Scope” adıyla indirebilirsiniz. Uygulama IOS’a kısa süre bir süre sonra gelecek.