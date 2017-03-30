Ürün satışı yapan önemli markaların ilginç unboxing yani kutu açılımı videolarına sık sık rastlıyoruz. Bu sayede söz konusu cihazlara olan ilgi ve dikkati arttırıyorlar. Alman operatör firması T-Mobile da, Galaxy S8’e olan ilgiyi arttırmak için ilginç bir konsept seçiminde bulundu. Yeni amiral gemisine dikkat çekmek için kutusunu su altında köpek balıklarıyla birlikte açtı. Videoda, T-Mobile Ürün Yöneticisi Desmond “Des” Smith’i çelik bir kafesin içinde görüyoruz. Daha sonra Desmond cihazın kutusunu açıyor ve su altında cihaza genel bir bakış yapıyor.
Galaxy S8’in Kutusunu Köpek Balığı İle Birlikte Açtılar
Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8'in kutu açılımları gelmeye başladı. Alman dev GSM firması T-Mobile, köpek balıklarının arasında kutu açılımı yaptı.