Spider-Man: Homecoming’in Yeni Fragmanı Yayınlandı

Marvel-Sony ortaklığıyla yapılan yeni Spider Man filminde Iron Man başta olmak üzere Avengers (Yenilmezler) ekibinden birçok karakter fragmanda yer aldı

“Homecoming” bileşik ismi aslında ABD’de kolej mezuniyet günü olarark kullanılıyor. Ancak savaştan eve dönen askerler ve gaziler içinde “yuvaya dönüş” manasında kullanılabiliyor. Fragmanına baktığımızda, yeni Spider Man filminde her ikisinden de bir parça olduğunu görmek mümkün.

Aslında Capyain America: Civil War filminde ilk kez beyaz perde görünen yeni Spider Man Tom Holland, bu kez yine Robert Downey Jr., yani Iron Man’den rol çalıyor.

Spider Man: Homecoming kadrosunda Tom Holland, Michael Keaton, Marisa Tomei ve Iron Man olarak dönüş yapan Robert Downey Jr yer alıyor.