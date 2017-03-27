Arif V 216″ nın Kamera Arkası Yayınlandı

Büyük bir ilgiyle karşılanan G.O.R.A filminin ardından A.R.O.G ile seriyi devam ettiren Cem Yılmaz’ın serinin 3’üncü ve son filmi olan Arif V 216’dan hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda ilk fragman gelmişti.

Serinin önceki filmleri ile izleyicileri kahkaha yağmuruna tutan Cem Yılmaz, yeni filmi ile yeniden sinema severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.Çekimleri 150 kişilik bir ekiple 1 günde gerçekleştirilen teaserın post prodüksiyonunun ise 3 ay boyunca sürdüğünü belirten yapımcılar, bu eğlenceli anları hayranları ile paylaştı. Kamera arkası görüntülerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler.

Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü’nün oturacağı filmde Zafer Algöz, Ozan Güven, Seda Bakan, Çağlar Çorumlu, Gupse Ozay, Mert Fırat, Farah Zeynep Abdullah, Kerem Alışık ve Ediz Hun yer alıyor.