Messenger İçin Beklenen Özellik Geldi

Messenger İçin Beklenen Özellik Geldi

Facebook, mesajlaşma uygulaması Messenger için uzun bir süredir beklenen özelliği kullanıma sundu.

Tarafından
Burak Durmaz
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İlk etapta iOS ve Android cihazlardaki Messenger uygulamasına gelen tepkiler özelliği sayesinde kullanıcılar gelen mesajlara emojiler ile tepkisini gösterebiliyor. Ancak şimdilik bu tepki seçeneği aşk, gülümseme, üzülme, sinirlenme, şaşırma, evet ve hayır seçenekleri ile kısıtlı.

Tahminlere göre bu özellik sevileceği için ilerleylen zamanlarda Messenger’da yer alan tüm Sticker’lar tepki özelliğinde kullanılabilecek. Son olarak Messenger Tepkiler özelliğinin henüz Türkiye’de tam anlamıyla sunulmadığını OTA üzerinden kademeli olarak kullanıcılar ile buluşacağını belirtelim.

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