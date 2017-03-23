Dünyanın en sağlam Android telefonu AGM A8 tanıtıldı. İşte karşınızda düşme ve fırlatma gibi testlerden hasar almadan kurtulan AGM A8

AGM A8 özellikleri ile de güçlü!

AGM A8, 5.0 inç büyüklüğünde 720×1280 çözünürlüğünde ekrana sahip. Qualcomm’un Snapdragon 410 yonga setinden gücünü alan telefonda 3 GB RAM yer alıyor. 13 Megapiksel arka ve 2.0 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan AGM A8, 4.050 mAh’lık bataryası ile kullanıcısına 2 dolu dolu gün kullanım süresi sunuyor.

Gün içerisinde alınabilecek her türlü darbeyi etkisiz kılan dayanıklı yapısının yanında sahip olduğu IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı’da dirençli olan AGM A8 için çekilen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.