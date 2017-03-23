Assassin’s Creed Dizisi Geliyor

Assassin's Creed dizisi Ubisoft tarafından dün akşam onaylandı. Son yılların en sevilen oyun serilerinden biri olan Assassin's Creed, Netflix projesine dönüşüyor!

Ubisoft’un tüm dünyada fenomen olan oyunlarından Assassin’s Creed‘in geçtiğimiz yıl vizyona giren ve başrolünde Michael Fassbender’ın yer aldığı ilk sinema uyarlaması, beklentileri karşılayamamış ve gişede de hüsran yaşamıştı. Filmin yarattığı hayal kırıklığının ardından, söz konusu video oyunun televizyona uygun bir formatla yeniden uyarlanacağı ortaya çıktı.

Reddit’te katıldığı bir soru cevapta Assassin’s Creed‘in sinematik dünyadaki geleceği hakkında konuşan Ubisoft ekibinden Aymar Azaizia, şirketin söz konusu dizi için hazırlıklara başladığını doğruladı. “Filmde olduğu gibi, acele etmeden en doğru şekilde bunu yapmak istiyoruz” diyen Azaizia, projeye dair başka bir detay vermekten kaçındı.

Geçtiğimiz aylarda Netflix ve Ubisoft arasında imzalanan bir anlaşma, video oyun devi Ubisoft’un kataloğunda yer alan bir serinin dizi olarak uyarlanmasını kapsıyordu. Henüz bu anlaşma kapsamında hangi oyunun uyarlanacağı resmi olarak açıklanmış olmasa da tahminler Assassin’s Creed dizisini Netflix’te izleyeceğimiz yönünde. Son yıllarda başta Marvel uyarlamaları olmak üzere birçok çizgi roman ve grafik romanın başarılı uyarlamalarına imza atan Netflix, muhtemelen böyle bir yapım için de en uygun platform olarak öne çıkıyor.