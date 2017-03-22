WhatsApp’ın Bilmeniz Gereken Yeni Özellikleri

WhatsApp, sunmaya başladığı yeni özelliklerle bir mesajlaşma uygulamasından çok, sosyal ağ uygulamasına benzemeye başladı. Bazı kullanıcılar, WhatsApp’ın sosyal ağ olarak Twitter’ı yendiğini bile düşünüyor. Güncellemeleri aşağıdan kontrol edebilirsiniz.

1. WhatsApp Status

SnapChat veya Instagram’ın Stories özelliğini kullananların yabancılık çekmeyeceği bu işlev, tüm arkadaşlarınızla görsel bir mesaj paylaşmanıza izin veriyor. Paylaştığınız video, GIF veya fotoğrafın üzerine yazı yazabiliyorsunuz ve bu mesajınız, 24 saat boyunca kişi listenizdeki herkese görünüyor (gizliliği düzenlemeniz mümkün).

2. İki Adımlı Oturum Açma

WhatsApp hesabınızın ele geçmesinin önüne sağlam bir engel koymak istiyorsanız, bu seçeneği etkinleştirmelisiniz. Ayarlar > Hesap > İki adımlı doğrulama yolunu izleyin ve ekrandaki talimatları izleyin. Unutmayacağınız, telefon numaranızla ve doğum tarihinizle ilgisi olmayan bir kod seçin. Merak etmeyin, WhatsApp her defasında bu kodu girmenizi istemiyor.

3. Numara Değiştirme

Telefon numaranızı değiştirdiyseniz, aynı WhatsApp hesabını kullanmaya devam edebilirsiniz. Ayarlar > Hesap > Numara değiştir yolunu izleyin ve talimatları takip edin. Bu işlemden önce sohbetlerinizi Ayarlar > Sohbetler > Sohbetleri yedekle yolunu izleyerek yedeklemenizi tavsiyeediyoruz.

4. GIF Arama ve Paylaşma

İnternetin vazgeçilmez parçalarından animasyonlu GIF’ler için destek, kısa bir süre önce WhatsApp’a geldi. Emoji simgesine, ardından GIF düğmesine dokunun. GIF aramak için sohbet penceresini terk etmenize gerek duymuyorsunuz. Elbette kendi GIF’lerinizi de paylaşabilirsiniz.

5. iPhone’da Çevrimiçi Mesaj Gönderme

iPhone sahipleri, uzun süre Android’de sunulan bir işlevden mahrum kaldılar: Çevrimdışı mesajlaşma. Ancak artık iPhone sahipleri de çevrimdışıyken mesaj yazabiliyor ve internet bağlantısı sağlandığında mesajlarını otomatik olarak iletebiliyorlar.

6. Daha Çok Fotoğraf Paylaşın

WhatsApp, bir kerede gönderebileceğiniz fotoğraf sayısını da artırdı. Eskiden bir kerede 10 fotoğraf gönderebilirken şimdi, bir kerede 30 fotoğraf gönderebiliyorsunuz.