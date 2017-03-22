Tesbih Çeken ‘Urfalı’ Robot

Turgut Özal Mesleki ve Anadolu Lisesi öğrencisi Mazlum Sürmeli, TÜBİTAK Bilim Fuarları Projesi kapsamında tamamı atık malzemelerden yapılan ve ‘Urfalı’ adı verilen bir robot tasarladı.

Bir elinde tesbih, bir elinde fincan ile kahve servisi yapan robotun güneş enerjisiyle çalıştığını anlatan öğrenci Mazlum Sürmeli, “Babam elektrik elektronik işiyle uğraşıyordu. Benim de bu konularda oldukça merakım vardı. Kafamda tasarladığım robotu yaptım. Şimdilik 11 özelliği var. Güneş enerjisiyle çalışıyor. Telefon şarj ediyor. Ortam sesi kaydedebiliyor, video çekimi yapıyor, projeksiyon özelliği var, tesbih çekiyor, mırra servis ediyor. Şimdilik bu robotumuz TÜBİTAK yarışmasına girmeyi hak kazandı” diye konuştu. Okul yöneticileri ise robotu tasarlayan öğrenciye destek verdiklerini ifade etti.