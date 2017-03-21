Samsung S8 Reklamı Yayınlandı

Samsung S8 Reklamı Yayınlandı

Galaxy S8 için Samsung tarafından ilk reklam filmi yayınlandı. Gayet etkileyici ama kısa olan reklam filmi aynı zamanda Galaxy S8'e dair önemli ipuçları veriyor.

Tarafından
Burak Durmaz
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Odadan galaksiye açılan bir kapı görüyoruz. Kapı açıldıktan sonra içeriye meteorlar giriyor. İşte bu nokta bekleyenler için bir ipucu olabilir. Cihazın yeni Gear VR ile duyurulacağını varsayarsak, Samsung sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik konularında büyük bir adım atıyor olabilir. Sözü  fazla uzatmadan sizleri bu keyifli reklam filmi ile baş başa bırakalım. İyi seyirler.

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