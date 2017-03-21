Kızıl Gezegen’in Harika Bir Videosu Karşınızda

Dünya dışı yaşam insanları her zaman merak ettirmiştir. Son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte Mars gibi en merak edilen gezegenlerden birisine robot göndermeyi başardık ve bu gezegenle ilgili ciddi veriler elde etmeyi başardık. Bu veriler ışığında SpaceX gibi uzay şirketleri de Mars’a gitme planlarını resmen duyurdular.

Bunun yanı sıra güçlü HiRISE kamerası tarafından geçtiğimiz 12 ay boyunca toplamda 50,000’in üzerinde yüksek çözünürlüklü Mars fotoğrafı çekmişti. İşte bu fotoğraflardan yararlanan ve uzunca bir çalışma yürüten Finli film yapımcısı Jan Fröjdman, Mars’ın paslı yüzeyine bakış atmamızı sağlayan harika bir Mars videosu hazırlamış.