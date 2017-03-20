“Tove Lo” yine sosyal medya gündeminde, peki kim bu “Tove Lo” yakından tanıyalım

Tove Lo, yine açtı göğsünü yumdu gözünü. Tove Lo Manchester'daki son konserinde yine soyundu.

“Tove Lo” yine sosyal medya gündeminde, peki kim bu “Tove Lo” yakından...

Tove lo yada gerçek adıyla Ebba Tove Elsa Nilsson, 1987 doğumlu İsveçli şarkıcı ve söz yazarı. 2000’li yılların başında “MathRock” isimli grubuyla Avrupa’da adında söz ettirmeye başlamıştı. Ama, Tove lo’nun ünlü olmasının sebebi ilk başlarda ki o 1980’ler ruhunun bir süre sonra sönmesiyle yerini teşhirciliğe bıraktı.

Neredeyse her fotoğrafında her konserinde göğüslerini yada farklı cinsel organını gözler önüne sererek günümüze kadar kanlı ve canlı kalmayı başardı. Teşhirciliği dışında fazla bir pop başarısının olmadığını söyleyebiliriz.

Teşhirciliğinin yanında “özgür kız” modunda takılan Ebba, bize daha çok “Nil karaibrahimgil” imajını hatırlatıyor. Giderli ve dikine şarkı sözleri yazmasıyla meşhur kardeşimiz 2015 yılında en iyi şarkı sözü Grammy ödülünü kazanmıştı.

Grammy ödülünü nasıl kazandığı konusunda bir çok soru işareti kafamızda hala mevcut aslında o kadar başarılı kadın sanatçı varken neden Tove Lo? dedik ama sorularımıza yanıt bulamadık.

Ebba’nın şimdiye kadar yalnızca 2 adet albüm çıkartığını da söyleyelim mi? Evet 2006 yılından beri yalnızca vücuduyla şarkı söyleyen Ebba adeta düğünlerde çok içip sahnede bağıra bağıra şarkı söyleyen baldızları hatırlatıyor bizlere. Ama yinede başarmadan başarılı olmanın kitabını yazarsa meraktan ilk biz alırız.

Geçtiğimiz ay Kanada konserinde göğüslerini konser sırasında açan şarkıcıdan çok etkilenmiş olsalar ki geçtiğimiz gün Manchester’da bir konser daha verdi. “Uçan Sabri” gibi zaten göğüslerini açması için çağırıldığını düşündüğümüz ünlü şarkıcı yine bekleneni bizlere yaşattı.



Fazla bir albümü bulunmasa da sürekli olarak konser veren sanatçı fantazi müziği olmadan saf pop yapan Lady Gaga gibi yada Avrupalıların özgür kızı diyebiliriz. Türkiye biletix bloglarında Türkiye’ye gelmesini istediğiniz isimler listesinde neredeyse tepede yer alıyor. Ama sanırım aynı zamanda akıllı bir hatun ki Türkiye’yi şimdiye kadar hiç tercih etmemiş.

Ebba’yı yakından takip etmek için şuradan ileri takvimdeki konserlerine şuradan da ekşi sözlükteki tove lo yazıtlarını bulabilirsiniz.