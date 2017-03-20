PlayStation 3 Emekliye Ayrılıyor

Son zamanlarda PlayStation 4 ile elde ettiği başarı sayesinde adından sık sık söz ettiğimiz Sony şimdi PlayStation 3‘e veda etmeye hazırlanıyor.

Sony, PlayStation 4’ü duyurmasının ardından PlayStation 3 için desteğin sağlanacağını açıklayarak PS3 sahiplerini sevindirmişti. Ancak oyun geliştiricileri artık eski nesil olan ve teknik özellikleri bakımından yeni grafikleri destekleyemeyen PlayStation 3’e oyun geliştirme taraftarı olmamıştı.

Gün geçtikçe unutulan konsollar arasındaki yerini almaya başlayan PlayStation 3 için Sony kararını açıkladı. Sony’nin açıklamalarına göre artık PlayStation 3’ün üretimi çok yakın bir süre içerisinde durdurulacak.

Hali hazırda PlayStation 3 için spor oyunlarından başka oyun neredeyse geliştirilmiyor. Tahminlerimize göre PES ve FIFA gibi seriler 2-3 yıl daha PS3 için oyun çıkaracaktır. PlayStation 3’ün stoklarının bitmesinden sonra bir daha üretilmeyeceği için önümüzdeki 5-6 yıl sonra PS3’ün Retro konsollar arasında yer alabileceğini söyleyebiliriz.