Daha üretken ve verimli çalışmak için ne gerekli?

Ülkemizde çalışma saatleri ve çalışma ortamları Avrupa’ya ve neredeyse tüm Batı’ya göre çok geri seviyede. Çoğu insan verimli bir çalışma ortamından önce “sağlıklı” bir çalışma ortamını bulamıyor. Aslında biraz geriye dönecek olursak bundan 5-10 sene önce çoğu çalışan sigortasız şartlarda iş buluyordu.

Standart olarak bir Avrupa ülkesinde ortalama çalışma saati günlük 7 saattir. Bunun en güzel örneği ise, Lüksemburg’dur. Lüksemburg’da günlük çalışma saati 6 haftalık 30 saattir. Avrupa’nnı ve neredeyse tüm dünyanın en verimli çalışanları ve üretimleri Lüksemburg’dan çıkmaktadır.

Günümüzdeki çoğu sektör ve iş ortamı artık “beyin” ile yapıldığı için yüksek mesai temposu yada aynı ofisin içinde süreklilik aranan yada gerekli bir unsur olmak halinden çıktı. Bu yüzden çoğu Avrupa ülkesi artık bu çalışma modelini terk ediyor. Bunun yerine daha farklı ve rahat ortamlarda daha az mesai yapıyorlar.

Aslında çalışma ortamlarına sıra gelmeden ülkemizde ki sorunlar bunlarla da bitmiyor. Araştırmalara göre, gün içinde verimli ve üretici olduğumuz en yüksek saatler sabah ilk 3 saat. Bu saatlerde beynimiz üretmeye en müsait ve aç olduğu saatler. Bu saatlerimizde ki çalışmamız bize daha verimli olacak. Fakat ülkemiz de bu saatler içerisinde maalesef ya trafik sorunu yada toplu taşıma sorunları ile geçiyor.

Türkiye’nin bu tarz sorunları aşabilmesi için öncelik ile kafalardaki iş modeli ve çalışma anlayışının değişmesi hatta daha önce gelişmesi gerekiyor. Çalışma alanlarındaki düzensizlik ve profesyonellikten uzak iş modelleri toplumu ve çalışanları sektörlerden uzaklaştırıyor. Bu şekilde çoğu sektörün ölmesi ve çalışan bulma konularında sorunlar başlıyor.

Ülkemizde Avrupayi bir iş modelinden önce var olan iş taban modellerindeki sorunların çözülüp daha sonra çalışanın ve çalışmanın daha ön planda olduğu daha verimli iş modellerine doğru geçiş yapılması gerekiyor. Yoksa maalesef ülkemizdeki üretim ve geliştirmeye yönelik sorunlar devam edecektir.