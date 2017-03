Elvis’ten sonra dünya daki Rock’n Roll elçisi olarak tarif edilen Chuck, Missouri’de yemek yediği sırada ölü bulunduğu açıklandı. Rock dünyasını ve Rock Fanlarını yasa boğan ve bir devri kapatan bu ölüm çoğumuza da yaşlandığımızı hatırlattı.

Chuck Berry’i her kuşaktan insan tanır, dinler, izler. Rock müzik sevmeyenler ise ünlüne film serisi “Back to the Future” daki “Johnny B. Goode” parçasından hatırlayabilirler.