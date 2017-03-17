Bilgisayar Toplama Oyunu PC Building Simulator Çıktı

Teknolojik malzemelerin neredeyse çoğunun ithal olduğu ülkemizde, bilgisayar parçalarının fiyatları da dolarla beraber yükseldi. Eskiden güçlü bir pc topladığınız paraya bugün ortalama bir pc alamıyorsunuz. Paranız şu günlerde bir bilgisayar toplamaya yetmiyor ancak PC toplamaktan hoşlanıyorsanız size iyi bir haberimiz var.

McINTYRE adlı bir yapımcı, PC toplama rüyalarımızı gerçeğe çevirecek bir simülasyon üzerinde çalıştığını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Unity motoru ile hazırlanan yeni oyunla kendi PC’mizi parça parça toplayıp montajını gerçekleştirebiliyoruz.

Şuan alfa aşamasında olan oyunu denemek istiyorsanız BURADAN indirebilirsiniz.

Oyunun kendi sitesine BURADAN ulaşabilirsiniz. Oyunun fragmanını da aşağıdan izleyebilirsiniz.