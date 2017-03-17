Ülker, League of Legends Şampiyonluk Ligi’nin yeni sponsoru

Geçtiğimiz yıl League of Legends oyununda bir takımı destekleyerek e-spor dünyasına ilk adım atan Ülker, bu yıl Şampiyonluk Ligi'ne sponsor oldu.

Ülker, Türkiye’de popülaritesi gerçekten yüksek olan League of Legends’in yayıncısı Riot Games’le yaptığı anlaşma sonucunda, bu yılın sonuna kadar Şampiyonluk Ligi’nin sponsoru oldu. Tüm LoL Şampiyonluk Ligi takım formalarının kollarıda Ülker logosu yer alacak.

Gerçekleştirilen basın toplantısında gençlerle, onların dilinde iletişim kurmayı çok önemsediklerini belirten pladis Tükiye, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya Pazarlama Başkan Yardımcısı Başak Karaca: E-sporu 2015 yılında başladığımız mutluluk her yerde kapanyamızda genç hedef kitleyle etkileşimde olacağımız ana alan olarak belirledik dedi.

E-sporda ilk TV reklamını çeken kurum olduklarını belirten Başak Karaca, sözlerini Youtube kanalımızda 6 ayda 6 milyondan fazla izlenmeye ve yaklaşık 110 bin aboneye ulaştık. Şimdi bu alandaki faaliyetlerimizi bir adım öteye taşıyarak League of Legends Şampiyonluk Ligi’ne destek veriyoruz diyerek sonlandırdı.