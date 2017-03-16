Vestel Venus 5000, Yerli Akıllı Telefon Pazarındaki Yerini Aldı

Vestel Venus 5000 özellikleri
Turkcell paketleriyle birlikte satın alınabilen Venus 5000, Turkcell logolu özel arka kapağı, Turkcell zil sesi ve açılış ve kapanış logoları ve fonları ile tamamen özelleştirilmiş olarak tüketicilerle buluşacak.
Venus 5000’in teknik özellikleri ise şu şekilde;
İşletim Sistemi: Android 6.0.1 (Marshmallow)
Bellek (RAM): 2 GB
İşlemci Hızı: Qualcomm 8909 İşlemci, 1.3 Ghz 4 Çekirdek
Boy: 142 mm
Genişlik: 71 mm
Kalınlık: 8.5 mm
Ağırlık: 150 gr
Dahili Hafıza: 16 GB
Harici Hafıza 64 GB’ye kadar arttırılabilir hafıza
Ekran Boyutu: 5.0 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 720 Piksel
Ekran Teknolojisi: Soda Lime
Ekran Tipi: IPS Dokunmatik
Arka Kamera: 8 MP
AutoFocus
Flaş
Ön Kamera: 5 MP
Video Çözünürlük: 720P 30 kare / saniye
Pil Türü: 2230 mAh
Bekleme Süresi 600 saate kadar
Konuşma Süresi 13 saate kadar
4.5G uyumu: Var
SATIŞA NE ZAMAN ÇIKACAK?
Şu anda cihazın çıkış tarihi olarak “çok yakında” ibaresi belirtildi. Bu yüzden kesin bir tarih veremiyoruz ancak Venus 5000’in birkaç hafta içerisinde Turkcell mağazalarında satışa sunulmasını bekliyoruz.