Vestel Venus 5000, Yerli Akıllı Telefon Pazarındaki Yerini Aldı

Vestel Venus 5000 özellikleri

Turkcell paketleriyle birlikte satın alınabilen Venus 5000, Turkcell logolu özel arka kapağı, Turkcell zil sesi ve açılış ve kapanış logoları ve fonları ile tamamen özelleştirilmiş olarak tüketicilerle buluşacak.

Venus 5000’in teknik özellikleri ise şu şekilde;

İşletim Sistemi: Android 6.0.1 (Marshmallow)

Bellek (RAM): 2 GB

İşlemci Hızı: Qualcomm 8909 İşlemci, 1.3 Ghz 4 Çekirdek

Boy: 142 mm

Genişlik: 71 mm

Kalınlık: 8.5 mm

Ağırlık: 150 gr

Dahili Hafıza: 16 GB

Harici Hafıza 64 GB’ye kadar arttırılabilir hafıza

Ekran Boyutu: 5.0 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 720 Piksel

Ekran Teknolojisi: Soda Lime

Ekran Tipi: IPS Dokunmatik

Arka Kamera: 8 MP

AutoFocus

Flaş

Ön Kamera: 5 MP

Video Çözünürlük: 720P 30 kare / saniye

Pil Türü: 2230 mAh

Bekleme Süresi 600 saate kadar

Konuşma Süresi 13 saate kadar

4.5G uyumu: Var

SATIŞA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şu anda cihazın çıkış tarihi olarak “çok yakında” ibaresi belirtildi. Bu yüzden kesin bir tarih veremiyoruz ancak Venus 5000’in birkaç hafta içerisinde Turkcell mağazalarında satışa sunulmasını bekliyoruz.