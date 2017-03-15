Nokia 3310’dan Kötü Haber Geldi

Yeni 3310’un sadece 2G desteğine sahip olacağı söyleniyordu, son gelen haber ile birlikte bu kesinleşti.

Bugüne kadar 126 milyon satan efsanevi Nokia 3310 modelinin yenilenen özellikleri , benzer tasarım anlayışı ve özelliklerle Nokia-HMD CEO’su Arto Nummela tarafından Barcelona’da gerçekleştirilen Mobile World Congress’de (Mobil Dünya Kongresi) tanıtıldı.

3310 BİR SÜRE SONRA İNTERNETE BAĞLANAMAYACAK

Yeni 3310’un sadece 2G desteğine sahip olacağı söyleniyordu, son gelen haber ile birlikte bu kesinleşti. Yani telefonda değil 4G desteği, 3G desteği bile olmayacak. Şu günlerde 5G’ye geçiş için çalışmaların yürütüldüğünü düşündüğümüzde Nokia’nın 2G ısrarı tam bir hayal kırıklığı yarattı. Telefonun satışa çıkacağı Avrupa’daki ve Kuzey Amerika’daki birçok ülke çok kısa bir zaman sonra 2G desteğini kesecek. Yani bu ülkelerde yaşayan kullanıcılar, bu yıl içinde 3310 aldıklarında ileriki yıllarda telefonlarıyla internete bağlanamayacak.

TÜRKİYE’DE DURUM NE OLACAK?

Öte yandan, ülkemizdeki 3310 hayranları rahat bir nefes alabilir zira ülkemizde 2G desteğinin kaldırılması için 2029 tarihi öngörülüyor. Yani ülkemizde de satışa çıkması beklenen 3310’lardan birini alırsanız onu kullanabilmek için daha çok vaktiniz olacak.