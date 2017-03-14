Pokemon Go Artık Windows Phone Cihazlarda

iOS ve Android’e gelen Pokemon GO, henüz ne yazık ki Windows Phone platformuna gelmedi. Oyunun geliştiricisi Niantic’in bu konu hakkında hiçbir girişiminin olmaması, Windows Phone sahiplerinin üzmüştü. Ancak 3. parti geliştiriciler Windows Phone için Pokemon GO oyununu portlamayı başardı.

Windows Phone için Pokemon GO portu yayınlandı

Github üzerinde başlatılan Windows Phone için Pokemon GO projesi geçtiğimiz gün sürüm 1.2.10 ile güncellendi. ARM ve x86/x64 tabanlı Windows cihazlar ile çalışan Pokemon GO portu, şimdilik beta aşamasında.

Pokemon GO, beta aşamasında olduğu için bazı sorunlar ile birlikte geliyor. Ancak bu sorunlar oynanış keyfine engel teşkil etmiyor.

Windows Phone için Pokemon Go'yu BURADAN indirebilirsiniz.