Yapılan araştırmalar Mars'ta patates yetiştirilebileceğini ortaya koyarken, Mars'a yapılan yolculukların lösemiye neden olabileceği anlaşıldı.

Mars’tan Bir İyi Bir Kötü Haber

1- PATATES YETİŞTİRİLECEK: Mars’ta koloni kurmak için birçok şirket çalışmalarını hızlandırırken Uluslararası Patates Merkezi (CIP), Kızıl Gezegen toprağında patates yetiştirilebileceğini açıkladı. Peru’nun başkenti Lima ve ABD’nin California eyaletinde bir dizi deney gerçekleştiren uzmanlar, Mars atmosferine tıpatıp benzeyen bir alan oluşturdu. Söz konusu ‘Mars’ta yaşam’ simülasyonunda zeminde seralar kuruldu ve bu seralarda patates yetiştirilmesi başarıldı.

2- LÖSEMİ ENDİŞESİ: ABD’deki Wake Forest Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği bir araştırma, insanoğlunun Mars’a yapacağı yolculuklar sırasında lösemi (kan kanseri) nedeniyle hayatını kaybedebileceğini ortaya koydu. Uzayda yapılacak 3 yıllık bir yolculuk sırasında yüksek seviyede radyasyona maruz kalınacağını belirten araştırmacılar, bunun da bağışıklık sistemini çökertip kan kanserine yol açabileceğini ifade etti.