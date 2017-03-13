Artık Türkiye’ye getirdiğiniz ikinci telefonlar kullanılamayacak!

Yürürlüğe giren yasayla ülkeye sokulan ikinci ve diğer telefonlar Türkiye'de kullanılamayacak ve getiren kişilere, cezalı vergi ödemek durumunda kalacak.

Son 10 sene de yurt dışından getirilen telefon sayısı neredeyse ülkede satılan telefonların sayısına erişti hatta geçti. Ülkemize yurt dışından getirilen sahte ve replika telefonları önlemek amacıyla yeni yasalar çıkartılıyor.

Yeni yasalardan en önemlisi ise, Türkiye’ye getirilen 2. ve diğer telefonlar için artık vergi ödemesi zorunlu hale getirildi. Önceden gümrükten birden fazla telefon getirilmesiyle ilgili bazı maddeler arasında çelişki yaşanmaktaydı. Bu durumun çözülmesi için gerekli çalışmalar yürüten Gümrük Ticaret Bakanlığı, gümrük mevzuatında önemli bir güncellemeye gitti.

Ülkemizde cihazların IMEI kaydının yapılmaması için bilgilerini kayıt altında tutacağız daha doğrusu yurt dışından getirilen ikinci telefon Türkiye’de kullanılamayacak. Bu karara takılan telefonlara gerekli işlemler yapıldıktan sonra sınırdan geçmesine Türkiye’de şebeke kullanılamayacak.