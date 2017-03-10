Yeni Nokia 3310’un Fiyatı Netleşti

Sağlamlığı ile dillere destan olmuş Nokia 3310 cep telefonu yeniden dirilecek. Modern Nokia 3310 telefonun MWC 2017'de ilan edilmesi bekleniyor.

RENKLİ EKRAN OLACAK

Eğer, Nokia 3310’un süslü bir kamera ve özelliklerle geleceğini düşünüyorsanız unutun. Nokia 3310’un 2017 dönüşü ile ilgili bilgiler sızıntı kaynağı Evan Blass tarafından geldi.

FARKLI RENK SEÇENEKLERİ SUNUYOR

Nokia 3310 ikinci gelişinde farklı renk seçenekleri ile karşınıza çıkacak ve ön kapaklarını değiştirebileceksiniz. Evan Blass, ve geçen yılın sonunda açıkla yeni Nokia 150 ile orijinal Nokia 3310’un karışımı olacağını söyledi.

Çoğu modern telefonun aksine, yeni Nokia 3310’un en büyük avantajı, saatler yerine günlerle ölçülen bir batarya ömrünün olması.

59 EURO FİYAT ETİKETİ İLE GELECEK

Son olarak telefon çeşitli renklerde gelecek ve HMD, modern Nokia 3310’u siyah, mavi, gri, yeşil, kırmızı ve sarı renklerle başlatacak. Nokia 3310’un 59 € fiyat etiketi ile geleceği de onaylandı.