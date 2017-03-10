iPhone 7 Kılıfı Satışa Sunuldu

İphone 7 için bu zamana kadar sayısız kılıf üretilmiştir. Bu kılıfların maksimum korumada olanlarının fiyatları 300-500 TL etiket fiyatına sahipken, Louis Vuitton markasının değerlerini konuşturarak çıtayı Ekber dağlarına taşımayı başardı.

Louis Vuitton’ın iPhone 7 için tasarlamış olduğu iPhone 7 kılıfları tam 5.000 dolar fiyat etiketine sahip. Bugünkü kur ile yaklaşık 18 bin TL’ye denk gelen Louis Vuitton iPhone 7 kılıfları bu kadar pahalı yapan özellik ise… (yok öyle bir özellik).

Çizilmelere karşı koruma sağlamaktan başka hiç bir özelliği olmayan Louis Vuitton Eye-Trunk kılıflarını bu kadar pahalı yapan ise, çok nadir bulunan altın timsah derisinden üretilmiş olması.

Eğer altın timsah derisinden üretilmiş olan 5.000 dolarlık Louis Vuitton Eye-Trunk bütçenizi sarsacaksa, 1.200 dolarlık Louis Vuitton’ın klasik Monogram desenine sahip iPhone 7 kılıflarını da satın alabilirsiniz.