Hawking: İnsan Irkının Sonunu Teknoloji Getirebilir

Teknolojinin insan ırkını tehlike edeceği komplo teorileri son dönemde oldukça artış gösterdi. Bu teorilere ünlü fizikçi Stephen Hawking’in de dahil olması insanları düşündürmeye başladı. Stephen Hawking’e göre teknoloji eğer önlem alınmazsa insan ırkının sonunu getirecek.

Düşünebilen yapay zeka için çok sert söylemleri de olan Stephen Hawking, önümüzdeki 20 yılda güneş sistemine en yakın yıldız sistemi Alfa Centauri’ye Rus işadamı Yuriy Milner ile robot göndermeyi planlıyor. Stephen Hawking, Starshot projesi olarak adlandırılan bu projenin sonrası için biraz endişeli.

Stephen Hawking’in endişe duyduğu olay teknolojinin doğru kullanılmadığı zaman insan ırkını yok edeceği. Stephen Hawking’e göre teknolojinin doğru kullanımı için dünya hükümeti kurulmalı. Teknoloji gücü eline geçiren ülke, insan ırkının yapısı gereği diğer ülkelere zulmetmeye başlayacak.