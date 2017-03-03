Zombi Adam Sosyal Medyayı Salladı

Brezilya’da akıllara zarar bir olay yaşandı. Rio de Janeiro’da bir devlet hastanesinde meydana gelen olay, izleyenleri dehşete düşürdü.

Russia Today tarafından yapılan habere göre yüzünde mermi yarası bulunan adam, çok garip bir şekilde durarak hastane koridorlarına bağırıp çağırdı ve kendisinin Lucifer için çalıştığını söyledi. Geçtiğimiz Pazartesi videosu çekilen olayda kameranın diğer tarafındaki kişi, adama karşı dua okumakta. Ağzı kan dolu bu adamın bu şekilde hareketler sergilemesini çoğu kişi şeytanın ele geçirmesi olarak düşünüyor.

“İçine şeytan girmiş adam” olarak geçen kişinin çok güçlü uyuşturucuların etkisi altında kaldığı söyleniyor.