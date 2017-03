Karayip Korsanları 5 İçin Yeni Fragman Yayınlandı

Pirates of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales (Karayip Korsanları 5: Salazar’ın İntikamı) filminden Ellen Show’a özel fragman yayınlandı. İki buçuk dakikalık fragmanda Javier Bardem tarafından canlandırılan Kaptan Salazar’ı daha detaylı bir şekilde görebiliyoruz. 26 Mayıs’ta vizyona girecek filmde aynı zamanda Jack Sparrow’un gençliğini de Johnny Depp oynuyor.

Daha önce çıkan iki fragmanda Johnny Depp’in Jack Sparrow karakterini çok fazla görememiştik. Bunda ise bolca yer alıyor. Aynı zamanda hayalet köpek balıkları, Kaptan Salazar ve Will Turner da çokça bulunuyor. Filmin adından da anlaşılabileceği ve fragmandan da detayları görebileceğiniz üzere, filmde Salazar’ın neden Jack’in peşine düştüğü anlatılıyor.