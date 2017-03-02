Google Daydream’e Yeni Oyunlar Geliyor

Şimdiye kadar Daydream için çok bir girişimde bulunmayan Google, önümüzdeki günlerde bu VR setine özel 3 yeni oyunun yayınlanacağını duyurdu.

Google sanal gerçeklik pazarına girmekte biraz gecikti. HTC, Oculus ve Sony bu konuda hayli girişken davranırken, Google olaya biraz Samsung vari bir şekilde yaklaştı. Zira Google’da aynı Samsung’un yaptığı gibi akıllı telefonlarla entegre bir şekilde çalışan Google Daydream ile sanal gerçeklik pazarına adım attı.

Şimdiye kadar Daydream için çok bir girişimde bulunmayan Google, önümüzdeki günlerde bu VR setine özel 3 yeni oyunun yayınlanacağını duyurdu. Üstelik bu oyunlar gerçekten de güzel oyunlar. İlki Ubisoft tarafından geliştirilecek olan Virtual Rabbids The Big Plan. İddialara göre, Google ve Ubisoft bu oyun üzerinde uzun bir süredir iş birliği yapıyor.

Virtual Rabbids The Big Plan’ın, VR teknolojisinin geldiği son noktayı, oyunculara göstermek için iyi bir fırsat olduğu söyleniyor. Google Daydream için geliştirilen diğer bir oyun ise, Alphabear. Bu oyunun ise basit bir puzzle temasında olduğu düşünülüyor. Daydream için duyurulan 3. oyun ise Along Together. Oyunun duyuru videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.