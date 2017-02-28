Mozilla, Pocket’ı Satın Aldı

İnternet tarayıcıları savaşında Chrome’un en büyük rakibi olan Firefox, şimdi elini daha da güçlendirmek için yeni bir hamle yaptı. İnternet sayfalarını sonra okumak için kaydetmeye yarayan Pocket’ın, dün gece sürpriz bir açıklama ile Mozilla bünyesine katıldığı açıklandı.

Yaklaşık 10 milyon kullanıcıya sahip olan Pocket, uzun bir süredir Mozilla Firefox tarayıcısına entegre olarak geliyordu. Diğer tarayıcı ve platformlarda eklenti veya uygulama şeklinde sunulan Pocket, bu satın alımdan sonra artık Firefox ile daha haşır neşir olacağa benziyor.

Mozilla’nın Pocket’ı henüz kaç milyon dolar ödeyerek satın aldığı açıklanmadı. Ancak açıklamaların Pocket’ın yayın hayatına devam edeceği ancak artık %100 Mozilla çatısı altında olduğu yönünde. Tahminlerimize göre ilerleyen dönemde Firefox’un mobil uygulamalarına da Pocket entegre edilecek.