Twitch Yayını Yaparken Hayatını Kaybetti

Kuzey Amerika bölgesinin en iyi World of Tanks oyuncularından biri olarak kabul edilen ve toplanan bağışların Make-A-Wish Foundation’a gönderileceği bir canlı yayın gerçekleştiren Vigneault, sigara içmek için bilgisayarın başından kalktı ve bir daha yayına geri dönmedi.

Vigneault’un ölüm sebebi ne?

İzleyicilerin meraklı bekleyişi ise uzun bir süre sonra sonlandı. Twitch kanalının moderatörlerinden birinin yaptığı açıklamaya göre, yayının 22. saati dolmak üzereyken oldukça uykulu görünen Vigneault sigara içmek için bilgisayardan uzaklaştı. Geri dönmediğinde ise uyuduğu tahmin ediliyordu.

Ertesi gün ise kanalın Discord grubu üzerinde Vigneault’u çevrimiçi olarak görenler kendisine mesaj attılar. Fakat kendilerini cevaplayan kişi Vigneault değil, Vigneault’un ölümünü araştırdıklarını söyleyen bir dedektifti. Böylece Brian Vigneault’un ölüm haberi de hızla yayılmış oldu.

35 yaşında ve üç çocuk babası olan Vigneault’un sevenleri için oldukça zor bir gün olduğu kesin. Kendisinin ölüm sebebi henüz anlaşılamamış durumda ve polisin araştırmaları sürüyor. Fakat bu hafta boyunca birkaç kez daha 20 saatten uzun canlı yayınlar gerçekleştirdiğini ve uykudan uzak kaldığını belirtelim. Bunun ölümünde herhangi bir etkisi olup olmadığı ise bir süre sonra yapılacak otopsi sonrasında ortaya çıkacak.